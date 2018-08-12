تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد في الإمارات

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأحد، في الإمارات 143.17 درهم لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 131.24 درهم.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 125.28 درهم، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 107.38 درهم، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 83.52 درهم.

وفي سياق متصل، سجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 71.59 درهم، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,453 درهمًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,002 درهمًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 143,172 درهمًا.