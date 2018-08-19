تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد في الكويت

المواطن - عبدالرحمن دياب
سجلت أسعار الذهب، اليوم الأحد، في الكويت 11.57 دينار لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 10.61 دينار.
أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 10.12 دينار، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 8.68 دينار، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 6.75 دينار.
وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 5.79 دينار، وسجلت أسعار أوقية الذهب 359.85 دينار، وسجلت أسعار جنيه الذهب 81.00 دينار.
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