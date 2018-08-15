تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء في الكويت

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب في الكويت، اليوم الأربعاء، 11.65 دينار لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 10.68 دينار.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 10.20 دينار، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 8.74 دينار.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 14 فسجلت 6.80 دينار، وسجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 5.83 دينار.

وفي سياق متصل، سجلت أسعار أوقية الذهب 362.40 دينار، وسجلت أسعار جنيه الذهب 81.57 دينار، وسجلت أسعار كيلو الذهب 11,653 دينارًا.