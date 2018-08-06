تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين في الكويت

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في الكويت لعيار 24 مبلغ 11.83 دينار، كما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 10.84 دينار.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت مبلغ 10.35 دينار، ووصلت أسعار الذهب عيار 18 إلى 8.87 دينار، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 6.90 دينار.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 5.91 دينار، وسجلت أسعار أوقية الذهب مبلغ 367.81 دينار، وأيضًا سجلت أسعار جنيه الذهب 82.79 دينار، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 11,827 دينارًا.