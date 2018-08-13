تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين في الكويت

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب في الكويت، اليوم الاثنين، 11.82 دينار، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 10.84 دينار.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 10.34 دينار، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 8.87 دينار، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 6.90 دينار.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت مبلغ 5.91 دينار، وسجلت أسعار أوقية الذهب 367.66 دينار، وسجلت أسعار جنيه الذهب 82.76 دينار، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 11,822 دينارًا.