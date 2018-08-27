تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين في الإمارات

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في الإمارات 142.47 درهم لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 130.60 درهم.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 124.66 درهم، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 106.85 درهم، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 83.11 درهم.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 71.23 درهم، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,431 درهمًا، وأيضًا سجلت أسعار جنيه الذهب 997.29 درهم.