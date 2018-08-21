تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الكويت

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في الكويت 11.61 دينار لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 10.65 دينار.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 10.16 دينار، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 8.71 دينار، وأيضًا سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 6.77 دينار، وسجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 5.81 دينار.

وبالنسبة إلى أسعار أوقية الذهب فسجلت 361.20 دينار، وسجلت أسعار جنيه الذهب 81.30 دينار.