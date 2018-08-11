تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت في الكويت

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم السبت، في الكويت 11.82 دينار لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 10.84 دينار.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 10.34 دينار، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 8.87 دينار، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 6.90 دينار، وأيضًا سجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 5.91 دينار.

وبالنسبة إلى أسعار أوقية الذهب فسجلت 367.63 دينار، وسجلت أسعار جنيه الذهب 82.75 دينار.