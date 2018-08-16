تعرف على أسعار العملات اليوم مقابل الريال

المواطن - عبدالرحمن دياب

شهدت أسعار العملات، اليوم الخميس، تفاوتاً في أسعارها مقابل الريال، وفيما يلي أسعار العملات اليوم مقابل العملة المحلية.

جنيه مصري

1 جنيه مصري = 0.2096 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.7710 جنيه مصري

الدرهم الإماراتي

1 درهم إماراتي = 1.0212 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9793 درهم إماراتي

الجنيه السوداني

1 جنيه سوداني = 0.2083 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.7998 جنيه سوداني

الدينار الجزائري

1 دينار جزائري = 0.0315 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 31.7883 دينار جزائري

الدينار البحريني

1 دينار بحريني = 9.9473 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني

الدينار العراقي

1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 317.8059 دينار عراقي

الدينار الأردني

1 دينار أردني = 5.2868 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1892 دينار أردني

الدينار الكويتي

1 دينار كويتي = 12.3643 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.0809 دينار كويتي

الليرة اللبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 402.8259 ليرة لبنانية

الدينار الليبي

1 دينار ليبي = 2.6875 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3721 دينار ليبي

الدرهم المغربي

1 درهم مغربي = 0.3917 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 2.5531 درهم مغربي

الليرة السورية

1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 137.2954 ليرة سورية

الشلن الصومالي

1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 154.2461 شلن صومالي

الريال العماني

1 ريال عماني = 9.7424 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1026 ريال عماني

الدينار التونسي

1 دينار تونسي = 1.3480 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.7419 دينار تونسي

الريال اليمني

1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 66.7553 ريال يمني

الفرنك الجيبوتي

1 فرنك جيبوتي = 0.0211 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 47.4673 فرنك جيبوتي

وبالنسبة إلى باقي أسعار العملات اليوم مقابل الريال فكانت:

الدولار الأميركي

1 دولار أمريكي = 3.7510 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي

اليورو

1 يورو = 4.2543 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.2351 يورو

الجنيه الإسترليني

1 جنيه إسترليني = 4.7611 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.2100 جنيه إسترليني

الدولار الكندي

1 دولار كندي = 2.8531 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3505 دولار كندي

الدولار الأسترالي

1 دولار أسترالي = 2.7131 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3686 دولار أسترالي