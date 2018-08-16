تعرف على أسعار العملات اليوم مقابل الريال

شهدت أسعار العملات، اليوم الخميس، تفاوتاً في أسعارها مقابل الريال، وفيما يلي أسعار العملات اليوم مقابل العملة المحلية.
جنيه مصري
1 جنيه مصري = 0.2096 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.7710 جنيه مصري
الدرهم الإماراتي
1 درهم إماراتي = 1.0212 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9793 درهم إماراتي
الجنيه السوداني
1 جنيه سوداني = 0.2083 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.7998 جنيه سوداني
الدينار الجزائري
1 دينار جزائري = 0.0315 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 31.7883 دينار جزائري
الدينار البحريني
1 دينار بحريني = 9.9473 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني
الدينار العراقي
1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 317.8059 دينار عراقي
الدينار الأردني
1 دينار أردني = 5.2868 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1892 دينار أردني
الدينار الكويتي
1 دينار كويتي = 12.3643 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.0809 دينار كويتي
الليرة اللبنانية
1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 402.8259 ليرة لبنانية
الدينار الليبي
1 دينار ليبي = 2.6875 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.3721 دينار ليبي
الدرهم المغربي
1 درهم مغربي = 0.3917 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 2.5531 درهم مغربي
الليرة السورية
1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 137.2954 ليرة سورية
الشلن الصومالي
1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 154.2461 شلن صومالي
الريال العماني
1 ريال عماني = 9.7424 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1026 ريال عماني
الدينار التونسي
1 دينار تونسي = 1.3480 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.7419 دينار تونسي
الريال اليمني
1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 66.7553 ريال يمني
الفرنك الجيبوتي
1 فرنك جيبوتي = 0.0211 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 47.4673 فرنك جيبوتي
وبالنسبة إلى باقي أسعار العملات اليوم مقابل الريال فكانت:
الدولار الأميركي
1 دولار أمريكي = 3.7510 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي
اليورو
1 يورو = 4.2543 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.2351 يورو
الجنيه الإسترليني
1 جنيه إسترليني = 4.7611 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.2100 جنيه إسترليني
الدولار الكندي
1 دولار كندي = 2.8531 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.3505 دولار كندي
الدولار الأسترالي
1 دولار أسترالي = 2.7131 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.3686 دولار أسترالي