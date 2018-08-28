تعرف على أسعار تذاكر الموسم الجديد بـ الدوري السعودي

المواطن - الرياض

كشف حفل انطلاق الدوري السعودي لموسم 2018- 2019 عن أسعار تذاكر مباريات الدوري في موسمه الجديد.

ونقل الحساب الرسمي للدوري السعودي على “تويتر” أسعار التذاكر، والتي جاءت كالتالي: الفئة الموحدة الأدنى بـ10 ريالات، والأعلى بـ30 ريالًا.

أما الفئة الفضية فالأدنى بها بـ100 ريال، أما الفئة الأعلى بـ300 ريال.

أما الفئة الذهبية فالأدنى بها بـ300 ريال، أما الأعلى بـ500 ريال.

أما المقصورة فالفئة الأدنى بها بـ2000 ريال، والأعلى بـ3000 ريال.