تعرف على أفضل الهواتف الذكية لتشغيل فيديوهات يوتيوب‎

المواطن - متابعة

قدمت يوتيوب تقريراً يُعرف باسم “YouTube Signature Device” ويقوم هذا التقرير بعرض أفضل الهواتف الذكية الموجودة في السوق والتي يمكنها تشغيل الفيديوهات على منصة يوتيوب.

ويتم اختيار هذه الهواتف وترتيبها وفقاً لعدد من الشروط يأتي على رأسها “القدرة على مشاهدة لقطات بزاوية 360 درجة، ودعم نطاق ديناميكي عالٍ، ومعدل إطارات مرتفع، وفك تشفير الـ 4K، والجيل الثاني من الترميز، وأداء DRM عالٍ”، فيما تقول جوجل إن فريقها يُقيّم كل جهاز ويعمل مع الشركات المصنعة لإصلاح مشكلات الأداء وقراءة تشغيل الفيديو.

وقد شمل تقرير هذا العام 18 جهازاً مختلفاً، والتي يأتي على رأسها نوت 9 الذي كشفت عنه سامسونج حديثاً، إلى جانب عدد من الهواتف الذكية الأخرى، لكن الملاحظ أن هواتف آيفون ليست ضمن القائمة، وفيما يلي نرصد هذه الهواتف كما يلي:

– Galaxy Note9

-Xperia XZ2 Premium

– HTC U12+

– OnePlus 6

– LG G7 ThinQ

– Xiaomi Mi 8

– Xperia XZ2 Compact

– Xperia XZ2

– Nokia 8 Sirocco

– Mi Mix 2S

-Galaxy S9

-Galaxy S9+

– Pixel 2

-Pixel 2 XL

– Mate 10 Pro

– Galaxy Note8

– LG V30

– Galaxy S8

– Galaxy S8+