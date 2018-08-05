تعرف على أهم 5 أسئلة وردت عبر حساب التواصل العدلي خلال الأسبوع

تعرف على أهم 5 أسئلة وردت عبر حساب التواصل العدلي خلال الأسبوع

2018/08/05
الساعة 12:05 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشف حساب التواصل العدلي في “تويتر”، التابع لوزارة العدل، اليوم الأحد، عن أبرز 5 أسئلة وردت إليه خلال الأسبوع من 16حتى 20 ذي القعدة 1439هـ.

وكان أول الأسئلة التي استقبلها التواصل العدلي، هو: ”ما معنى صورة العنوان الوطني، عند تقديم صحيفة دعوى إلكترونيًا؟”، ورد عليه الحساب كالتالي: ”المقصد هو: إرفاق صورة الإشعار الرسمي للعنوان الوطني من (واصل)، والذي يمكنك الحصول عليه من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للبريد السعودي وطباعته”.

وجاء السؤال الثاني كالتالي: ”ما هي خطوات ومتطلبات عمل وكالة جديدة؟”، وأجاب التواصل العدلي قائلًا: ”تفضل بالدخول على الخدمات الإلكترونية على بوابة الوزارة، ومن ثم اختيار خدمة تسجيل وكالة وتعبئة المتطلبات، ثم التوجه برقم الطلب لأقرب كتابة عدل”.

فيما نص السؤال الثالث على: ”كيف أستطيع معرفة جميع الوكالات التي تخصني؟” ، ليجيب التواصل العدلي قائلًا: ”يمكنك الاستفادة من خدمة (الاستعلام عن وكالتي) عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، لتقوم بالاستعلام عن جميع وكالاتك برقم الهوية”.

أما السؤال الرابع، فكان مفاده: ”لدي صك حجة استحكام، صادر من المحكمة العامة، وأرغب باستخراج صك إلكتروني، ما هي الإجراءات؟”، وردّ الحساب كالتالي: ”الرجاء مراجعة كتابة العدل مصطحبًا أصل الصك والهوية الوطنية”.

وجاء السؤال الخامس والأخير الذي أجاب عليه التواصل العدلي كالتالي: “هل هناك حاجة لوجود شهود عند إجراءات الطلاق؟”، وردّ عليه الحساب كما يلي: ” لا، فقط يلزم حضور المُطلّق وإحضار عقد النكاح”.


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