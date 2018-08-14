تعرف على حالة الطقس في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة

المواطن - مكة المكرمة

أفادت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أن حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة “صحو” وفي المشاعر المقدسة “غائم جزئي وأتربة مثارة”.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في مكة المكرمة 42 درجة، والصغرى 31 درجة، ونسبة الرطوبة 50%، واتجاه الرياح شمالية غربية وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة العظمى 41 درجة، والصغرى 30 درجة، فيما بلغت في مشعر منى درجة الحرارة العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة، وفي مزدلفة بلغت درجة الحرارة العظمى 42 درجة، والصغرى 30 درجة، ونسبة في المشاعر المقدسة 40%، واتجاه الرياح غربية إلى شمالية.

أما في المدينة المنورة فبلغت درجة الحرارة العظمى 42 درجة، والصغرى 31 درجة، ونسبة الرطوبة 50%، واتجاه الرياح شمالية غربية.