تعرف على رسوم المدارس الأهلية والأجنبية في الطائف

المواطن - الطائف

نشرت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلةً في مكتب التعليم الأهلي على موقعها الإلكتروني بياناً بالرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية ( للبنين – البنات ) للعام الدراسي 1439/ 1440هـ ، بعد أن تم اعتمادها من قبل وزارة التعليم.

وقالت الإدارة إن الهدف من ذلك ليتمكن أولياء الأمور من الدخول عبر البوابة الإلكترونية للإدارة والاطلاع على الرسوم المعتمدة من قبل اللجنة الرئيسة بالوزارة .

وجاءت الرسوم الدراسية للمدارس الأجنبية والأهلية ( بنين ) ١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ كما يلي:

في حين جاءت الرسوم الدراسية للمدارس الأجنبية والأهلية ( بنات) ١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ كما يلي:

إلى ذلك يتأهب الأحد المقبل أكثر من (250) ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ، للعودة إلى مقاعد الدراسة استعدادًا لانطلاقة العام الدراسي الجديد ، وذلك بعد أن تمتعوا بقضاء الإجازة الصيفية .

ورحب المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي بعودة الطلاب والطالبات، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا حافلاً بالعطاء والتميز ، وبالجد والاجتهاد والمثابرة، مشيراً إلى جاهزية جميع مدارس المحافظة ومكاتب التعليم التابعة لها لاستقبال الطلاب والطالبات .

وأكد اللهيبي ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة والانضباط المدرسي منذ اللحظات الأولى لانطلاقة الدراسة بكل جد ومثابرة، وحث الطلاب والطالبات على الالتزام بالحضور وعدم الغياب، مشيرا إلى اعتماد خطة الجولات الإشرافية، التي سيقوم على تنفيذها أكثر من 1000 مشرف تربوي ومشرفة تربوية لتفقد مدارس ( البنين والبنات ) ومتابعة انتظام الدراسة، وتذليل العقبات إن وجدت، وتلمس احتياجات المدارس ورفع تقارير إشرافية بذلك .​