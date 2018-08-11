تعرف على سبب تأجيل هواتف آيفون الجديدة‎

المواطن - متابعة

قالت تقارير إن إطلاق هواتف آيفون الجديدة قد تتأخر عن موعدها المعلن عنه، وذلك بسبب تفشي الفيروس في شركة TSMC التايوانية لصناعة أشباه الموصلات، والتي تعتبر أكبر شركة لصناعة الرقائق في العالم، والتي تعتمد عليها أبل في هواتف آيفون.

يذكر أن شركة TSMC عانت من انتشار فيروسات الكمبيوتر، وحذرت من أنه قد يتسبب في تأخير الشحن بالإضافة إلى أنه سيؤدي لتراجع إيرادات الشركة، فيما ذكرت بعض التقارير أن هذه الحادثة جاءت في وقت حساس لشركة أبل التي تستعد لحدث إطلاقها السنوي الذي طال انتظاره لهواتف آيفون الجديدة خلال الشهر المقبل، وذلك بعد وصولها على قيمة سوقية 1 تريليون دولار خلال الأسبوع الماضي”.

كما تعرضت TSMC لعطل أدى لوقف العمل في العديد من مصانعها في وقت متأخر من ليلة الجمعة بسبب فيروس إلكتروني، لكن من غير الواضح ما إذا كان إنتاج‏ مكونات جهاز “آيفون” قد تأثر أم لا، وقالت TSMC، إن الفيروس لم يؤد إلى اختراق أنظمتها من قبل المتسللين، وأضافت أن الشركة تعرضت لمشكلة وعملت على مواجهتها، وتمت إعادة تشغيل بعض عمليات التصنيع، رغم أن بعض المرافق لن تعود حتى نهاية هذا الأسبوع.

وقال كبير المسؤولين الماليين في الشركة، لورا هو، لـ Bloomberg: “لقد تعرضت TSMC للهجوم من قبل، ولكن هذه هى المرة الأولى التي يؤثر فيها هجوم فيروس على خطوط الإنتاج‏ لدينا”، فيما تقوم شركة TSMC بصناعة النسبة الأكبر من الرقاقات المصممة لأجهزة آيفون، لذلك فإن أبل ستكون العميل الأكثر عرضة للمعاناة من تأخير الشحن.

وكشفت الشركة، أن تفشي الفيروس سيؤخر شحنات الشرائح إلى نهاية سبتمبر المقبل، لكن من المتوقع أن يتعافى بحلول نهاية العام، وكان عليها أن تغلق أدوات تصنيع مصابة بالفيروس وأنظمة مناولة آلية أثناء تفشيه، مضيفة أن “منشآتها الصناعية، استعادت 80 % منها بحلول يوم الأحد الماضي”.