تعرف على قائمة النصر في البطولة العربية

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في منافسات البطولة العربية للأندية.

وشهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في البطولة العربية للأندية تواجد 5 لاعبين أجانب، وهم؛ براد جونز، برونو أوفيني، محمد فوزير، نور الدين مرابط، والنيجيري أحمد موسى.

وجاءت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في البطولة العربية للأندية كالتالي؛ وليد عبد الله، براد جونز، زيد البواردي، عمر هوساوي، برونو أوفيني، محمد فوزير، نور الدين مرابط، أحمد موسى، عبد الله مادو، خالد الشويع، سلطان الغنام وخالد الغامدي.

وضمت قائمة النصر في البطولة العربية للأندية أيضًا، كلاً من؛ عبدالرحمن العبيد، حمد المنصور، إبراهيم غالب، عبدالعزيز الجبرين، عوض خميس، نواف الفرشان، عبدالرحمن الشنار، فهد الجميعة، يحيى الشهري، أحمد الفريدي، محمد السهلاوي، فراس البريكان وعبدالرحمن الدوسري.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد غادرت، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادًا لمباراة الجزيرة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية.

ومن المُقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الجزيرة الإماراتي في أبوظبي، يوم غد الاثنين، ويسعى العالمي بقيادة المدرب الأوروغوياني كارينيو، لتحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره بمنافسات البطولة العربية للأندية.