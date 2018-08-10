أفادت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أن مؤشر جودة الهواء اليوم الجمعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وجدة، جيد بحسب نشرتها التوعوية التي تناولت فيها مكونات الهواء بشكل تفصيلي في تلك المناطق.
وبينت الهيئة أنّ حالة الطقس في مكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة والمشاعر المقدسة – بمشيئة الله – صحو، ودرجة الحرارة العظمى في مكة المكرمة 43 درجة، والصغرى 31 درجة، ونسبة الرطوبة 25% والرياح غربية إلى شمالية، وفي مشعر عرفات درجة الحرارة العظمى 40 درجة، والصغرى 30 درجة، ونسبة الرطوبة 30%، والرياح جنوبية غربية، وفي مشعري منى ومزدلفة درجة الحرارة العظمى 39 درجة، والصغرى 29 درجة، ونسبة الرطوبة 30%، والرياح جنوبية غربية.
أما في المدينة المنورة فدرجة الحرارة العظمى 43 درجة، والصغرى 31 درجة، ونسبة الرطوبة 10% والرياح غربية إلى شمالية .
تعرف على مؤشر جودة الهواء في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة
تعرف على مؤشر جودة الهواء في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة
2018/08/10الساعة 11:56 صباحًا
- فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس
أفادت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أن مؤشر جودة الهواء اليوم الجمعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وجدة، جيد بحسب نشرتها التوعوية التي تناولت فيها مكونات الهواء بشكل تفصيلي في تلك المناطق.
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