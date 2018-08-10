تعرف على مؤشر جودة الهواء في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة

المواطن - واس

أفادت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أن مؤشر جودة الهواء اليوم الجمعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وجدة، جيد بحسب نشرتها التوعوية التي تناولت فيها مكونات الهواء بشكل تفصيلي في تلك المناطق.

وبينت الهيئة أنّ حالة الطقس في مكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة والمشاعر المقدسة – بمشيئة الله – صحو، ودرجة الحرارة العظمى في مكة المكرمة 43 درجة، والصغرى 31 درجة، ونسبة الرطوبة 25% والرياح غربية إلى شمالية، وفي مشعر عرفات درجة الحرارة العظمى 40 درجة، والصغرى 30 درجة، ونسبة الرطوبة 30%، والرياح جنوبية غربية، وفي مشعري منى ومزدلفة درجة الحرارة العظمى 39 درجة، والصغرى 29 درجة، ونسبة الرطوبة 30%، والرياح جنوبية غربية.

أما في المدينة المنورة فدرجة الحرارة العظمى 43 درجة، والصغرى 31 درجة، ونسبة الرطوبة 10% والرياح غربية إلى شمالية .