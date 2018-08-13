تعرف على مؤشر جودة الهواء والطقس في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة

المواطن - واس

أفادت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أن مؤشر جودة الهواء اليوم الاثنين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة جيد، بحسب نشرتها التوعوية التي تناولت فيها مكونات الهواء بشكل تفصيلي في تلك المناطق.

وبينت الهيئة أن حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة “أتربة مثارة”، ودرجة الحرارة في مكة المكرمة 41 درجة للعظمى، والصغرى 30 درجة، ونسبة الرطوبة في مكة المكرمة 60 %، واتجاه الرياح شمالية غربية، وفي مشعري منى ومزدلفة بلغت العظمى 41 درجة، والصغرى 29 درجة،وفي مشعر عرفات 41 درجة للعظمى، والصغرى 30 درجة واتجاه الرياح في المشاعر المقدسة غربية إلى شمالية، ونسبة الرطوبة 50 %.

أما في المدينة المنورة فدرجة الحرارة العظمى 42 درجة، والصغرى 33 درجة، ونسبة الرطوبة 20 %، والرياح غربية إلى شمالية.