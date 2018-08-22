تعرف على نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباريات ذهاب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2018.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي آيندهوفن الهولندي من تحويل تأخره أمام باتي بوريسوف البيلاروسي بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتقدم باتي بوريسوف في الدقيقة التاسعة عن طريق ياسين تومينن، وتعادل غاستون بيريرو في الدقيقة 36، وعزز آيندهوفن تقدمه في الدقيقة 61 عن طريق هيرفينج لوزانو، ثم تعادل ألكسندر هيليب في الدقيقة 88، وبعد دقيقة واحدة سجل دونيل مالين هدف الفوز.

وانتزع باوك اليوناني تعادلًا ثمينًا من بنفيكا، حيث تقدم الفريق البرتغالي عن طريق لاعبه بيتزي في الدقيقة 45، ولكن البديل عمرو وردة، نجم المنتخب المصري، سجل التعادل في الدقيقة 76، ليُعزز من فرص فريقه في التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وفي ثالث مباريات ذهاب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2018، تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريد ستار بلغراد الصربي سلبيًا مع نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي.