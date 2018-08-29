تعزيزات عسكرية سعودية لقوات التحالف في حجة

المواطن - الرياض

دفعت المملكة بتعزيزات عسكرية إلى قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لمساندة الجيش اليمني فى معاركه ضد الحوثيين في محافظة حجة، شمال غربي اليمن.

ونقلت العربية عن مصدر عسكري قوله إن القوة العسكرية اشتملت على آليات ومدرعات وفرق هندسية لكشف الألغام ومئات الجنود.

وكانت الميليشيات الحوثية قد خسرت العديد من القيادات في مديرية حيران منهم العميد عبدالوهاب محمد الحسام والقاضي صلاح مسعد خموسي في معارك بين الجيش اليمني والانقلابيين خلال الأيام الماضية.