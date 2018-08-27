تعليقًا على أزمة محمد صلاح .. ميدو: منتخب مصر الخاسر الوحيد

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم نادي الزمالك والفراعنة السابق، أحمد حسام ميدو عن قلقه الشديد من موقف الاتحاد المصري لكرة القدم، تجاه نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح .

وقال نجم نادي توتنهام الإنجليزي السابق، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “موقف اتحاد الكرة X صلاح مقلق للغاية لمستقبل منتخبنا الوطني.. فاللاعب يُريد ما وعد به بعد كأس العالم بأن اتحاد الكرة سيرحل لا محالة”.

وتابع ميدو تغريدته قائلًا: “واتحاد الكرة يتحدى بأنه لا يوجد أي جهة أهم من اتحاد الكرة فيما يخص شؤون إدارة كرة القدم!! تحدي كبير الخاسر الوحيد فيه هو منتخب مصر!!”.

وكان محمد صلاح قد أثار الجدل، مساء الأحد، بعدما أكد تجاهل اتحاد الكرة لمشاكل اللاعبين، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة”.

وتابع محمد صلاح تغريدته قائلًا: “لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي.. لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!”.