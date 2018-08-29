تعليقًا على توجيه ولي العهد.. إعلاميون: ملهم الشباب والداعم الأبرز بتاريخ الرياضة

المواطن - مروة نبيل

حرص عدد من الإعلاميين على التفاعل مع هاشتاق شكرًا محمد بن سلمان على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد توجيهات ولي العهد بنقل الدوري على القناة الرياضية السعودية مجانًا.

ورصدت “المواطن” أبرز تعليقات الإعلاميين على هاشتاق شكرًا محمد بن سلمان الذي أصبح في صدارة قائمة الأكثر تداولًا على “تويتر” خلال وقت قصير للغاية، نظرًا للتفاعل الكبير.

وقال عبدالله الحنيان: “مشاهدة مباريات الدوري مجانًا حق من حقوق كل مواطن سعودي”، وكتب عادل التويجري: “دعم لا يتوقف… حفظك الله ورعاك….”، وعلق فواز الشريف قائلًا: “سيدي ولي العهد القلب النابض لأبناء الوطن والروح والفكر”.

وكتب وليد الفراج: “دوري بهذا الحجم من النجوم والتعاقدات والتحديات، مهم أن يشاهده أكبر عدد من المشاهدين للحفاظ على قيمة وتأثير المسابقة محليًّا وإقليميًّا وإعلانيًّا، أتمنى أن نشاهد دوري متميز في كل شيء، كل الشكر لسمو ولي العهد الكريم على مبادراته المتلاحقة للرياضة ومحبيها”.

وعلق عادل الملحم قائلًا: “سيدي ولي العهد صدح بها مسبقًا المواطن السعودي سيشاهد الدوري مجانًا. حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين وحفظ الله سيدي ولي العهد”، وقال عبدالعزيز الحسيني: “القناة الرياضية السعودية ستنقل الدوري مجانًا، بتوجيه من سمو ولي العهد”.

وتفاعل سامي القرشي مع هاشتاق شكرًا محمد بن سلمان قائلًا: “سبق وقلنا لا داعي للقلق مع هذا الشهم الكريم لا تسقط كلمة ولا يتبخر وعد الدوري مجانًا وعلى القناة السعودية”، وقال سلطان المهوس: “ملهم الشباب الرياضي وداعمه الأبرز عبر تاريخ الرياضة.. كل شبر في بلادي يقول: شكرًا محمد بن سلمان”.

وتابع عيسى الجوكم: “يرسم الفرح.. في كل قراراته.. الدوري السعودي مجانًا”، وقال حسن عبدالقادر: “إذا استعصت ما لها إلا نصير الشباب وقائد رؤية التغيير والتطوير”، وقال طلال النجار: “حفظك الله ورعاك ودمت للوطن ذخرًا وفخرًا”.

وأضاف عبدالرحمن الفريح عبر هاشتاق شكرًا محمد بن سلمان قائلًا: “أبناء وبنات الوطن في قلبك واهتمامك شكرًا يا ولي العهد، الله يحفظك ويرعاك، فأنت في قلب كل سعودي وسعودية”.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، تركي آل الشيخ قد أعلن، قبل قليل، عن نقل منافسات الدوري مجانًا للجماهير على القناة الرياضية السعودية، وتابع: “أما النقل بمميزات الباقات الإضافية فيمكن الاشتراك بها عن طريق stc حفظك الله سيدي جعلها تبطي سنينك”.