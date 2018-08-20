تعليمات صحية مهمة قبل ذبح الأضحية

تعليمات صحية مهمة قبل ذبح الأضحية

2018/08/20
الساعة 11:07 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قدمت وزارة الصحة تعليمات مهمة قبل ذبح الأضحية.

وأكدت الصحة، عبر إنفوجرافيك لها على “تويتر”، أنه يجب قبل النحر تجهيز حقيبة الإسعافات الأولية تحسبًا للحالات الطارئة، ومن أهم محتوياتها شاش جروح ومقص صغير ومطهر.

وعند حدوث جروح بسيطة أثناء ذبح الأضحية يجب غسل اليدين لتجنب العدوى ووضع ضمادة معقمة أو قطعة قماش نظيفة على الجرح والضغط عليه، مع تغيير الضمادة أو اللاصق يوميًا.

وشددت الصحة على ضرورة الذهاب إلى الطوارئ في حالة وجود احمرار وتورم وزيادة الألم أو استمرار النزيف أو وجود جسم غريب آخر في الجرح.


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