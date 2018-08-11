تعليم الطائف يُكمل استعداداته لاختبارات الفصل الصيفي غداً

المواطن - الطائف

أكملت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف استعداداتها لاختبارات الفصل الصيفي لهذا العام لأكثر من 2700 طالب وطالبة ثانوي يوم غدٍ الأحد التي تستمر لمدة 3 أيام ، وسط استعدادات متكاملة لتوفير المناخ الملائم لأداء طلاب وطالبات الصيفي اختباراتهم في أجواء مثالية.

واجتمع مساعد المدير العام للشؤون التعليمية فهاد الذويبي، أمس، مع أعضاء لجنة الفصل الصيفي والمشرفين المتابعين لأعمال الفصل الصيفي لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالاختبارات ومتابعة سيرها في المدارس الثانوية .

يذكر أن عدد الطلاب والطالبات المسجلين في الفصل الصيفي لهذا العام عبر البوابة الإلكترونية بلغ نحو 2712 طالباً وطالبة منهم 44 طالباً و23 طالبة من خارج تعليم الطائف.

ويستهدف الفصل الصيفي معالجة حالات التعثر وإكمال متطلبات التخرج لبعض الطلاب والتسريع وتقليص الهدر والفاقد التعليمي ,والمدارس المعتمد بها الفصل الصيفي الدراسي لهذا العام حددت 8 مدارس 6 للبنين و2 للبنات.