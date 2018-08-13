تعليم المدينة يحقق في انهيار السور الخارجي لمدرسة

المواطن - المدينة المنورة

أعلنت إدارة تعليم المدينة المنورة تشكيل لجنة عاجلة؛ للتحقيق مع مقاول مدرسة انهار جزء من سورها.

وأوضحت إدارة تعليم المدينة المنورة، في بيان صادر عنها، اليوم الاثنين، أنها شكلت فريق عمل للكشف عن أسباب السقوط ومعالجة الأمر بشكل فوري.

وتابعت أن المشروع لا يزال في الضمان العشري للمقاول، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية تدل على أن تسرب ماء أسفل السور وراء سقوطه.