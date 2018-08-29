تعليم المدينة يعلن أسماء 471 مرشحًا للعمل في مدارس الكبار

المواطن - المدينة المنورة

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم أسماء المرشحين للعمل في مدارس تعليم الكبار للعام الدراسي 1439 / 1440 هـ.

وشملت القائمة 471 مرشحًا، حيث جاءت وفق الضوابط والتعليمات الخاصة بها والمصلحة التعليمية وتمنى العبدالكريم للمرشحين من الله العون والتوفيق في مواقعهم الجديدة.

وأوضح مدير إدارة تعليم الكبار علي السهلي أن عملية الترشيح اتسمت بالدقة والشفافية وجاءت وفقًا لرغبات وطلبات المتقدمين لها وقد تمت المفاضلة بينهم وفق الضوابط والأنظمة الرسمية.

ويمكن الاطلاع على أسماء المرشحين على الرابط التالي: هنا