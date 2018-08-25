تعليم تبوك يستقبل المعلمين والمعلمات ببرنامج التطوير المهني

المواطن - تبوك

تبدأ الإدارة العامة للتعليم في منطقة تبوك مع عودة المعلمين والمعلمات الاثنين المقبل بتنفيذ برنامج التطوير المهني للمعلمين والمعلمات خلال أسبوع التهيئة المهنية؛ الذي تنظمه إدارة التدريب التربوي والابتعاث (بنين- بنات) بتعليم تبوك وذلك لتزويدهم بكل ما يعزز النمو المهني لديهم؛ ضمن أعمال الاستعداد للعام الدراسي الجديد الذي ينطلق في 22 الشهر الجاري.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن برنامج التطوير المهني؛ يساهم في دعم الجاهزية للتعليم والتعلم بشكل تعاوني بين المدرسة والمعلم والمشرف التربوي، واستثمار إيجابي لعودة المعلمين، وتهيئة المعلمين الجدد، وكذلك تهيئة المكلفين من شاغلي الوظائف التعليمية لمهامهم الجديدة؛ خصوصًا وأن عودة المعلمين تكون قبل بدء الدراسة بأسبوع، وهي فرصة مناسبة لتفعيل استعدادات المدارس، والتهيئة المهنية للمعلمين والمعلمات بتطوير أدائهم المهني ووضع خططهم التعليمية وتوزيع المهام.

ومن جانبه، أكد المساعد لتعليم البنين بتعليم تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير أن البرنامج يتضمن عددًا من الحقائب التربوية التي أعدت وفق مسارات متدرجة مهاريًا في مجالات: إدارة الصف، وخصائص النمو، واستراتيجيات التدريس كالتعلم النشط، والتعلم التعاوني، والتعلم بالاستقصاء، وتتولى إدارة وأقسام الإشراف التربوي ومكاتب التعليم الإشراف على تنفيذ البرنامج.