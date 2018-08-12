تعليم نجران يدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في أولمبياد إبداع 2019م

المواطن - نجران

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران طلابها في المدارس الحكومية والأهلية من المرحلتين المتوسطة والثانوية للتسجيل في أولمبياد إبداع 2019م الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالشراكة مع وزارة التعليم.

وأوضحت الإدارة أن التسجيل مُتاح من خلال موقع المسابقة (هنا)، ويشترط أن يكون للطالب والطالبة مشروع علمي يتقدم به بشكل فردي أو جماعي, كما يمكن المشاركة في واحد من 22 مجالاً علمياً وهي (الطب الحيوي والعلوم الصحية – علم الأحياء الخلوية والجزيئية – علم الأحياء الدقيقة – الكيمياء الحيوية – الكيمياء – علم المواد – الطاقة الكيميائية – الطاقة الفيزيائية – الهندسة البيئية – الهندسة الميكانيكية – علم الأحياء الحسابي والمعلوماتية- الروبوتات والأجهزة الذكية – الأنظمة المدمجة – نظم البرمجيات – علم الرياضيات – علم الفيزياء والفلك – علوم الأرض والبيئة – علوم النبات – علوم الحيوان – العلوم الاجتماعية والسلوكية – الهندسة الطبية الحيوية – العلوم الطبية الانتقالية), وسيكون التسجيل متاحاً بالموقع الإلكتروني حتى شهر أكتوبر 2018 .