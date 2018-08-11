تعيين أول مطوفتين في عضوية مجلس مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا

المواطن - واس

أصدر وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، قرارًا بتعيين المطوفة هنادي رمضاني وابنة مطوف نجود جمل الليل عضوتين في مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا، في بادرة هي الأولى بمؤسسات أرباب الطوائف، وذلك في إطار تمكين المرأة السعودية للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل وفق رؤية المملكة2030.

وأشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر بمبادرة معالي وزير الحج والعمرة بتمكين المرأة من المشاركة في سوق العمل وفق رؤية المملكة 2030 في مجال الطوافة وصناعة ضيافة الحج، موضحًا أن المطوفتين من أبناء الطائفة وليستا غريبتين عن المهنة، وقد باشرتا العمل فور صدور القرار.

وبين أنه قد أسند إلى عضو مجلس الإدارة المطوفة هنادي رمضاني مسؤولية قطاع الشؤون العامة في المؤسسة، في حين أسندت مسؤولية اللجنة النسائية التطوعية بالمؤسسة لعضوة مجلس الإدارة لعضو مجلس الإدارة نجود جمل الليل.