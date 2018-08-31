تغريدة جديدة من الملحقية السعودية لدى كندا

المواطن - الرياض

وجهت الملحقية الثقافية لدى كندا رسالة إلى الإخوة والأخوات المبتعثين والمبتعثات، تفيد بأن يوم الاثنين الموافق 3/ 9/ 2018 م سيكون عطلة رسمية في البلد المضيف.

وأوضحت الملحقية لدى كندا، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه بناء عليه ستكون سفارة خادم الحرمين الشريفين والمكاتب التابعة لها مغلقة على أن تباشر عملها يوم الثلاثاء 4/ 9/ 2018م.

وتابعت الملحقية: “مع العلم بأنه تم تكليف فريق من جميع أقسام الملحقية للرد على استفسارات المبتعثين والمبتعثات والتعامل مع جميع الطلبات الواردة، ولن يكون هناك أي توقف في العمل خلال فترة الإجازات”.