تغريدة لمتابعينك الحلوين .. عائض القرني: لا تقبح الدنيا وفيها أنتمُ

تغريدة لمتابعينك الحلوين .. عائض القرني: لا تقبح الدنيا وفيها أنتمُ

2018/08/11
الساعة 9:40 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وجه الشيخ الداعية عائض القرني رسالة ودعوة إلى متابعيه.

وشارك القرني، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، على وسم “تغريدة لمتابعينك الحلوين”، معلقًا: “أسعدكم الله وغفر لي ولكم”.

وتابع القرني شاكرًا متابعيه الذين تخطى عددهم 19 مليونًا: “أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتمُ”.

وأضاف القرني في تغريدة أخرى له: “إذا صليت: تجدد نشاطك وذهبت همومك وغمومك وانشرح صدرك وشعرت ببهجة، وبسرور ونور لا يعلمه إلا الله”.


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