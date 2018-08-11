تغريدة لمتابعينك الحلوين .. عائض القرني: لا تقبح الدنيا وفيها أنتمُ

المواطن - الرياض

وجه الشيخ الداعية عائض القرني رسالة ودعوة إلى متابعيه.

وشارك القرني، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، على وسم “تغريدة لمتابعينك الحلوين”، معلقًا: “أسعدكم الله وغفر لي ولكم”.

وتابع القرني شاكرًا متابعيه الذين تخطى عددهم 19 مليونًا: “أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتمُ”.

وأضاف القرني في تغريدة أخرى له: “إذا صليت: تجدد نشاطك وذهبت همومك وغمومك وانشرح صدرك وشعرت ببهجة، وبسرور ونور لا يعلمه إلا الله”.