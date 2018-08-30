تغريدة مي الرماح تثير الجدل : التنظير والمثالية في الحياة الزوجية.. من يستطيع فعل ذلك؟!

المواطن - الرياض

الجميع يبحث عن الجمال والراحة والسكينة في هذه الحياة، ولكن فلسفة الجمال والسكينة تختلف من شخص لآخر كل حسب رغباته وميوله في هذه الحياة.

فالبعض يرى الجمال والراحة والسكينة في زوجة حسناء والآخر يراه في المال، وأخرى تراه في المسكن الفسيح والسيارة الأنيقة، وآخر يراه في العبادة والقرآن والتزام المساجد.

وفي هذا السياق قالت مي رماح العنزي عبر وسم “الجمال يكون في”: إن الزوجة الي بيتها مرتب ونظيف ومعطر ويجي زوجها والأكل والقهوة جاهزين وتنطحه ع الباب بالمبخرة وتبخره ويكون لبسها نظيف وتقول له نور البيت يا قلبي وعيالها يكونون نظيفين وملابسها نظيفة وتتزين لزوجها وتكشخ له هذه الي الجمال بها ويحق لزوجها ما يتزوج عليها ويحبها.

وأضافت الزوجة الصالحة تسوي كل شيء لزوجها ولا يزعل كلامي حتى رجوله تنقعها بماء إذا رجع من شغله وتهمز رجوله وتقهويه وإذا بينام ترتب له فراشه وتهيئ مكانًا هادئًا له عن إزعاج عيالها، وإذا جت الصلاة تصحيه لها، أشوف هالأشياء هي من تحبب الرجل بزوجته، وهذه وجهة نظر لي احترموها.

وتابعت بقولها: “وأنا والله لو متزوجة بسوي كل اللي قلته وأطيع زوجي بكل شيء؛ لأن طاعة الزوج واجبة علي وطلباته أوامر لو يطلب روحي وقلبي فدا روحه لعطيه ما همني رأي الناس هذه تربيتي ووجهة نظري للحياة الزوجة اللي ما تحسس زوجها أنه أمير وملك تستاهل يتزوج عليها أربع زوجات”.

وعلق فيصل الدوسري على تغريدات رماح العنزي بقوله: تستقبله وثيابها نظيفة

ثياب زوجها نظيفة

ثياب أبنائها نظيفة

البيت نظيف

مدخل العمارة نظيف

الشوارع نظيفة

الأرصفة نظيفة

والهواء نظيف

الدولة بكبرها نظيفة

كل شيء نظيف الغروب والشروق والهواء العليل

بينما قالت ترف الحربي: “هذي التغريدة نفسها شفتها أظن الجمعة اللي راحت وكانت صاحبتها تقول لو رجع الزوج”.

وأضافت الحربي بقولها: “والله ما في مثل الصدق والوجه الواحد، يخليك مرتاح حتى لو ما أحد مدحك”.

وعلق أبو طلال بقوله: “وين الزوجة الي تفعل ما قلتي لو فعلته مرة لن تفعلها مرة ثانية إلا إذا كانت تنتظر أحد مهم سوف يقوم بزيارتهم، أغلب الزوجات عندنا تأتي من حفل زواج أو مناسبة وكانت متكشخة وعند عودتها ودخولها للبيت فورًا تقوم بغسل مكياجها وفسخ ملابس الكشخة وتعود لطبيعتها لا تراعي شعور الزوج”.

وعلق آخر بقوله: “كلنا قبل الزواج كنا دكتوراه فالتنظير والمثالية نفسك كذا، بس رح يعلمك الواقع أن كل شيء بالحياة نسبي راح تحاولي تحافظي ع النظافة والترتيب والاستقبال اللائق هذا شيء طبيعي بس الحياة فيها منغصات، مسؤوليات تزيد، تعب ومرض مزاج يتعكر، راح تتأكدي أن التسامح والتغاضي هو أساس الحياة السعيدة”.