تغريم رئيس نادي النهضة 10 آلاف ريال

المواطن - مروة نبيل

بدأت العقوبات سريعًا في منافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تغريم رئيس مجلس إدارة نادي النهضة، لطفي الدوسري.

وقال حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: إن اللجنة ألزمت رئيس نادي النهضة لطفي الدوسري بدفع غرامة مالية تُقدر بـ10 آلاف ريال، لثبوت مخالفته للمادة 66 من لائحة الانضباط والأخلاق.

وتابع حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم تغريدته قائلًا: “وذلك بالنزول بعد نهاية مباراة فريقه أمام الشعلة بخمس دقائق إلى جوانب الملعب، ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النهضة قد نجح في الفوز على مضيفه الشعلة، بهدف نظيف سجله اللاعب فودي كمارا، ليمنح فريقه فوزًا غاليًا في الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.