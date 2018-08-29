تغريم متحدث النصر 15 ألف ريال وإيقافه مباراتين بسبب ألفاظ منافية للأخلاق

المواطن - الرياض

غرمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، المتحدث الرسمي ومدير المركز الإعلامي بنادي النصر عبدالله بن زنان بغرامة قدرها 15 ألف ريال، مع الإيقاف لمباراتين رسميتين، وذلك بمنعه من دخول غرفة تبديل الملابس والجلوس في مقاعد البدلاء، طبقًا للمادة (50/6) من اللائحة.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن تلك العقوبات تأتي بسبب تلفظه بعبارات منافية للأخلاق الرياضية ضمن مقطع فيديو متداول في مخالفة منه للمادة (50/4).