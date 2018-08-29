تغيرات جوية سريعة بدخول النجم الثاني من سهيل.. و3 نصائح من الزعاق

تغيرات جوية سريعة بدخول النجم الثاني من سهيل.. و3 نصائح من الزعاق

2018/08/29
الساعة 10:01 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق أن 3 أيام تبقت على دخول النجم الثاني من سهيل.
وأوضح الزعاق في تغريدة له عبر “تويتر” أن بدوخول النجم الثاني من سهيل ستشهد المملكة موسم التغيرات الجوية السريعة.
ولفت الزعاق إلى أن لتقليل الآثار الناتجة من ذلك على الأجساد خلال هذه الفترة يستحسن تجنب شرب الماء البارد خاصة في حال الإصباح، وتقليل درجة تبرد التكييف، وأيضًا تجنب النوم بالعراء دون لحاف.


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