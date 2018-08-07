تغيير المدربين شعار الأندية في الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

تسعى الأندية للاستعداد بأفضل شكل ممكن قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد سواء بالتحضير لمعسكر على أعلى مستوى أو ضم لاعبين جُدد أو حتى التعاقد مع مدير فني آخر، وهو ما سارت عليه الفرق في الدوري السعودي للنجوم.

ويشهد الدوري السعودي للنجوم تغيير غالبية المدربين قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، أملًا في تحقيق نتائج إيجابية في المسابقات المحلية والقارية.

وتعاقد النادي الأهلي مع المدير الفني الأرجنتيني بابلو غويدي، ويقود الهلال في الموسم الرياضي الجديد، جورجي جيسوس، فيما سيُدرب الاتحاد في الدوري السعودي للنجوم مدرب الزعيم السابق، رامون دياز، وعاد الأوروغوياني دانييل كارينيو لتدريب النصر.

ونجح نادي الوحدة الصاعد حديثًا لمنافسات الدوري السعودي للنجوم في التعاقد مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، ويقود الشباب ماريو سوموديكا، ويُدرب الاتفاق ليوناردو راموس، وتعاقد الباطن مع فرانك فيركاوتيرن، فيما سيقود القادسية، ألكسندر ستانوجيفيتش.

وسيقود التعاون في الموسم الرياضي الجديد، بيدور إيمانويل، ويُدرب الفيصلي ميريشيا ريدنيك، وتعاقد نادي الحزم مع دانيال إيسايلا، ويقود أحد فرانسيسكو آرسي، ونجح نادي الرائد في التعاقد مع بيسنيك هاسي.