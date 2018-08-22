تفاصيل أزمة مسلخ المعيصم.. غير مهيأ وتدخل الأمانة أنقذ الموقف

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة

كشفت أمانة مكة المكرمة تفاصيل أزمة مسلخ المعيصم، الذي أظهر مقطع فيديو وجود تكدس الذبائح وانتشار مخلفاتها.

وأوضحت الأمانة، في بيان لها، أن مسلخ المعيصم يدوي تم تخصيصه للأهالي وليس للحجاج، وله طاقة استيعابية محدودة، مضيفةً أن توافد عليه يوم أمس أول أيام عيد الأضحى أعداد كبيرة جدًّا من الحجاج بصحبة جزارين من مخالفي نظام الإقامة بدلًا من التوجه للمسالخ التابعة لمشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدى والأضاحي، والتي خصصت خدماتها للحجاج.

ولفتت الأمانة إلى أن هذا جاء في ظل استعجال الحجاج لذبح نسكهم في وقت محدد مع ترك ذبائحهم دون الاستفادة منها ودون الالتزام بالتنظيم المعد لدخول المواشي للمسلخ؛ ما تسبب في حدوث إعاقة لعملية الترتيب والتنظيم نتج عنها تكدس للذبائح وانتشار مخلفاتها.

وأشارت الأمانة إلى أن المستثمر المشغل للمسلخ لم يكن مستعدًّا لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة من الذبائح في وقت واحد والتي تفوق الطاقة الاستيعابية للمسلخ، حيث تم في ذلك اليوم ذبح 27690 رأسًا من الغنم.

وكشفت الأمانة أنها تدخلت فورًا واستعانت بأفراد من الأمن ومراقبين إضافيين من الأمانة لتنظيم عملية الدخول للمسلخ وإلزام المستثمر بأعمال التخلص من المخلفات وتنظيف وتطهير المسلخ ومعالجة الوضع.

ونوهت الأمانة إلى أن صادرت 1950 ذبيحة تالفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم نقل ما يقارب حمولة 25 قلابًا محملة بالأغنام التي تم ذبحها من قبل الجزارين مجهولي الهوية، بالإضافة إلى تنظيف كامل منطقة الحظائر ونقل المخلفات ورش المنطقة بالكلور الجيري.