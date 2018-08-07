تفاصيل اعتداء سعودي بالضرب على موظف كويتي في جمارك النويصيب

المواطن - الرياض

اعتدى مواطن سعودي بالضرب على موظف كويتي في جمارك النويصيب؛ اعتراضاً منه على تفتيش سيارته أثناء عبوره وبجواره أحد أصدقائه.

وأوضح مصدر أمني أن “المواطن السعودي، الذي وصل بسيارته إلى منطقة جمارك النويصيب، وأبدى اعتراضاً شديداً على قرار إخضاع مركبته للتفتيش؛ حتى تملّكه الغضب وتجاوز المحظور، فقام بدفع المفتش الجمركي من كتفه وحاول منعه من إتمام عملية التفتيش”.

وأضاف أنه مع إصرار الموظف على القيام بواجبه، ازداد غضب المواطن السعودي؛ فانهال ضرباً على الموظف، ولم يتراجع إلا بعد تدخُّل العاملين في المنفذ، الذين سيطروا عليه قبل أن يسلّموه إلى رجال أمن المنفذ، برفقة صديقه الذي كان جالساً في السيارة لحظة الاعتداء على الموظف.

وتابع المصدر أن أمن المنافذ اقتادوا المواطن السعودي إلى مخفر النويصيب؛ في حين توجه الموظف إلى مستشفى العدان، واستخرج تقريراً طبياً يوثق الإصابات التي لحقت به جراء الاعتداء عليه، قبل أن يقصد المخفر بدوره ليسلمه لرجال الأمن، ويقدم إفادته حول اعتداء المتهم عليه، وفقا لصحيفة الرأي الكويتية.

وتم إخطار جهات التحقيق بالواقعة؛ فأمر المحقق بتسجيل قضية اعتداء على موظف عام أثناء تأدية واجبه؛ فيما تم التحفظ على المواطن السعودي للتحقيق معه في الاتهام المنسوب إليه والوقوف على أسباب اعتراضه على تفتيش سيارته.