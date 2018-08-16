تفاصيل الإطاحة بفواز الحربي وإحباط مخططه الإرهابي في البكيرية

المواطن - البكيرية

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي بأن الجهات الامنية ، وبناءً على ما توفر لديها من معلومات عن تبني المواطن/ فواز عبدالرحمن عيد الحربي لفكر داعش الارهابي ونيته الإقدام على تنفيذ عمل ارهابي.

وأضاف اللواء التركي أنه عند قيام رجال الأمن بمحاولة القبض عليه الساعة الواحدة والنصف من فجر يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٩/١٢/٤هـ ، بادر بإطلاق النار تجاههم ثم لاذ بالفرار محاولا التواري عن الانظار حيث تم تعقب اثره ، وتمكنت الجهات الامنية من خلال تحرياتها المكثفة من تحديد ورصد مكان تواجده بالقرب من حي السوق بمحافظة البكيرية وبمحاصرته وتوجيه النداء له لتسليم نفسه ترجل من سيارته وهو يلف على جسده مايشبه الحزام الناسف مطلقاً النار بكثافة على رجال الامن ما إقتضى الرد عليه بالمثل وإصابته وتحييد خطره بشكل كامل ونقله اثر ذلك للمستشفى فيما لم يصب أحد من المارة أو رجال الامن ، ولله الحمد بسوء، وقد عثر بحوزته على الاتي :

١- سلاح رشاش وعدد (٣٥٩) طلقه نارية حية.وحامل به خمسة مخازن

٢- مسدس وعدد ٢ مخزن .

٤- عدد ٣٠ طلقة ناريه مسدس

ووزارة الداخلية اذا تعلن ذلك لتؤكد انها ستتعامل بكل قوة وحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد ومواطنيها والمقيمين على أراضيها . والله الهادي الى سواء السبيل