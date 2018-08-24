تفاصيل جديدة عن منتحر الحرم.. عراقي ويعاني من اضطرابات عصبية

المواطن - مكة المكرمة

أعلنت بعثة الحج العراقية، انتحار حاج من أهالي محافظة بغداد في الحرم المكي، دون معرفة الأسباب.

وقال المتحدث الرسمي باسم البعثة حسن فهد الكناني، في بيان: إن “الحاج حسين حميد الحيدري من مواليد 1975 أقدم اليوم على الانتحار من صحن الطواف العلوي في الحرم المكي، دون معرفة الأسباب”.

وأشار إلى أنه “وفقًا لحجاج عراقيين في نفس الفندق الذي يسكن به الحاج المنتحر أوضحوا أنه يعاني من اضطرابات عصبية نتيجة وفاة أحد أبنائه قبل عدة أشهر”.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، توفي وافد بعدما ألقى بنفسه من سطح المسجد الحرام إلى صحن الطواف بالدور الأرضي؛ ما أدى إلى إصابة حاجين آخرين.

وصرح المتحدث الإعلامي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام أنه عند الساعة 8:10 دقائق من صباح هذا اليوم الجمعة باشر رجال الأمن حادثة إقدام أحد الوافدين بالقفز من سطح المسجد الحرام إلى صحن الطواف بالدور الأرضي؛ مما نتج عنه وفاته فور سقوطه، وإصابة اثنين من الحجاج.

وأضاف أنه تم نقلهما إلى المستشفى، وحالتهما مستقرة، ولا تزال إجراءات الضبط والاستدلال مستمرة.

كما أوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أحمد بن محمد المنصوري أنه في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق من صباح اليوم، قام أحد الحجاج من جنسية عربية بالقفز من سطح المسجد الحرام إلى صحن المطاف؛ مما أدى إلى وفاته برغم وجود سياج حديدي للحماية محيطٌ بكاملِ سطح المسجد الحرام، وتسبب سقوطه في إصابة اثنين من الطائفين وحالتهما الصحية مستقرة.

وبين أن الجهات الأمنية باشرت الحادث، ولا يزال محل المتابعة من قبل الجهات المختصة.