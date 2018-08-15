تفاصيل مكافآت تعليم الكبار.. 100 ريال للمعلم في الحصة و1000 ريال للناجحين

المواطن - شيخة الشيباني

اعتمدت وزارة التعليم زيادة مكافآت العاملين في مدارس وبرامج تعليم الكبار أثناء فترة التدريس ومنح الدارسين مكافآت مالية.

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، بشأن الدليل التنظيمي والإجرائي لمدارس تعليم الكبار، حصلت “المواطن” على نسخة منه، وتضمن التعميم أن تصبح مكافأة الحصة الواحدة 100 ريال للمعلم، ولا يزيد نصاب العاملين المشمولين باللائحة التعليمية عن 12 حصة في الأسبوع.

وكذلك تحدد المهام الإدارية لقائد مدرسة تعليم الكبار ما يعادلها من الحصص على النحو وتعادل المهام الإدارية لقائد المدرسة في تعليم الكبار التي يبلغ عدد فصولها 3 فصول فأكثر بـ12 حصة وهي الحد الأعلى للمهام الإدارية، وتعادل المهام الإدارية لقائد المدرسة في تعليم الكبار التي يبلغ عدد فصولها 3 فأقل بـ6 حصص إدارية و6 حصص تدريس.

وتضمن التعميم أن يمنح المساعد الإداري في مدارس تعليم الكبار مكافأة شهرية خارج وقت العمل الرسمي بنسبة 25%؜ ويمنح الحارس والمستخدم في مدارس تعليم الكبار مكافأة شهرية خارج وقت العمل الرسمي ومقدارها 25% من الراتب الأساسي.

وبحسب التعميم، فإن مكافأة الحصص والأيام التي يتغيب فيها أي من العاملين بعذر وبدون عذر تحسم وتمنح مكافأة المعلم الغائب للمعلم الذي قام بسد العجز، على ألا يتجاوز مجموع حصصه عن 13 حصة.

ويمنح المشرفون التربويون المنفذون للزيارات الإشرافية لبرنامج ومدارس تعليم الكبار مكافأة خارج وقت العمل الرسمي بمعدل ساعتين وربع عن كل زيارة على ألا تزيد على 25% من الراتب الأساسي خلال المدة التي يزورون فيها مدارس تعليم الكبار في المدن وضواحيها القريبة والتي لا تستحق انتدابًا وفقًا لخطة معتمدة من مدير التعليم وتحتسب الزيارة الخارجية بمعدل 730 ريالاً لكل زيارة.

ويفرغ المشرف التربوي من العمل في اليوم الذي يؤدي فيه زيارة خارجية كما يمنح الناجحون السعوديون من الصف الثالث من المرحلة الابتدائية التعليم الكبار من غير موظفي الدولة مكافأة مقطوعة مقدارها 1000 ألف ريال فقط، أما موظفو الدولة من السعوديين الناجحين من الصف الثالث من المرحلة الابتدائية التعليم الكبار فيمنحون مكافأة مقطوعة مقدارها 500 خمسمائة ريال فقط.

كما يمنح بحسب التعميم، المجتازون السعوديون لبرنامج مجتمع بلا أمية وبرنامج الحملات الصيفية للتوعية مكافأة قدرها 1000 ريال ومحو الأمية مكافأة مقطوعة مقدارها ألف ريال فقط فيما يعامل المرشد ومحضر المختبر بواقع 12 حصة في الأسبوع فقط.

وشدد التعميم على العمل بذلك اعتبارًا من بداية العام الدراسي الجديد 1440/1439هـ.