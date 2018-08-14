تفعيل منتج البناء الذاتي لهذه الفئة فقط.. غداً

المواطن - الرياض

تستعد وزارة الإسكان، إلى الإعلان عن تفعيل منتج البناء الذاتي، غدًا الأربعاء، لمستفيديها ممن لديهم أراض ويرغبون في الحصول على تمويل لبنائها.

ومن المقرر أن تستقبل الوزارة طلبات الراغبين في الحصول على التمويل فور تفعيل منتج البناء الذاتي، وإحالة المستفيدين ممن تنطبق عليهم شروط المنتج إلى المؤسسات التمويلية، حيث تصل قيمة التمويل إلى 500 ألف ريال تقدم لمستفيدي الوزارة فقط.

يذكر أن وزارة الإسكان لخصت معنى البناء الذاتي وهدفه، حيث أوضح حساب العناية بالمستفيدين التابع لها بموقع “تويتر”، ردًّا على استفسار في هذا الشأن، أن البناء الذاتي يهدف إلى تسريع تمكين المواطنين المستحقين الذين يملكون أراضي سكنية من تملك المسكن المناسب من خلال دعمه بالحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح وإعطائه الحرية في بناء وحدته.

وأوضحت وزارة الإسكان أنه لمعرفة كافة التفاصيل نرجو منك زيارة الرابط التالي: (هنا).

وبالنسبة إلى شروط البناء الذاتي فيجب أن يكون المواطن المستحق يمتلك أرضًا سكنية، ولديه رخصة بناء سارية المفعول، والقدرة الشرائية للمواطن المستحق بناءً على الشروط والأحكام وآلية العمل، كما يشترط عدم الحصول على دعم سكني سابقًا من وزارة الإسكان.