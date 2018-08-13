تقديم الرواتب قبل العيد .. فريق مؤيد وآخر معارض: مشّيها على البركة

المواطن - الرياض

أيام قليلة ويهل علينا عيد الأضحى المبارك بالفرحة والبهجة، التي تعم الأجواء وتشمل الكبير والصغير، حيث الأضاحي والزيارات والرحلات والتنزه والعيدية واللبس الجديد.

وفي هذا السياق طالب الكثير من المواطنين بتقديم راتب أغسطس حتى يتسنى لهم شراء الأضحية ومستلزمات العيد للأهل والأبناء.

ودشن مغردون وسم تقديم الرواتب قبل العيد، حيث تعددت التغريدات والمطالب بتقديم الرواتب لمساعدة الموظفين والأسر على الوفاء بالتزامات العيد قبل الإجازة بوقت كافٍ، بينما كان للبعض رأي آخر بعدم التقديم حتى لا يؤثر ذلك على دخل الأسرة بعد العيد وحتى انتظار الراتب الذي يليه.

مطالب تقديم الراتب

ودشن مغردون وسماً بعنوان “تقديم الرواتب قبل العيد، حيث علق طارق بقوله: “يقولون فيه قرار تقديم الرواتب قبل العيد ما ادري عن صحته؟”.

فيما علقت نونه بقولها: “تكفون ياجماعة الخير .. وصلوا هالهاشتاق للترند .. نبي تقديم صرف الرواتب .. والله الحالة صعبة .. لا مقاضي للأولاد ولا أضحية ولا شي.. شدوا الهمة فديتكم”.

بينما قال عادل العازمي: “تقديم راتب الشغالة والسائق في هذه الأيام الفاضلة فيه أجر عظيم فالكل منهم لديه أسرة تنتظـر هذا الراتب ( بشغف ) لقضاء حوائجها ومستلزماتها قبل العيد خاصة”.

رأي مخالف

بينما علق تركي الشمري على الوسم معبراً عن رفضه لقرار تقديم الراتب حيث قال: “أنا ضد تقديم موعد الرواتب قبل العيد او قبل الرمضان خلوه يمشي على البركه علشان ما ننكب كل سنه على نفس الموال”.

وتضامن معه وافي الطبع بقوله: “تقديم الرواتب قبل العيد ايجابي ولكن لو فكرت ان وراك ٤٠ يوم للراتب اللي بعده بتأكل هوا لذلك اربطوا الاحزمه وراك مقبرة الرواتب راتب رمضان”.

وقالت رنا العَبري: “إذا تم تقديم الرواتب للعيد السعيد ، سيعلن الجميع افلاسه بعد العيد إلى نهاية الشهر القادم!!!”.

موعد صرف الراتب

يذكر أنه يتم صرف الراتب يوم 27 من الشهر الميلادي أو يوم قبل أو يوم بعده في حال صادف يوم صراف الراتب إجازة رسمية.

وصدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في يوم 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.