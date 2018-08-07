تقديم موعد صرف معاشات التقاعد عن شهر أغسطس

المواطن - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن تقديم صرف المعاشات التقاعدية لشهر أغسطس لعام 2018م إلى اليوم السادس عشر من الشهر بدلاً عن اليوم الخامس والعشرين.

وقالت المؤسسة إنها قررت تقديم موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر أغسطس لتكون يوم الخميس الموافق السادس عشر بدلاً عن موعد الصرف المعتاد الذي يوافق يوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي وذلك لتزامن موعد الصرف مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت المؤسسة أن تقديم الصرف يأتي انطلاقا من حرص المؤسسة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة للمتقاعدين وأسرهم والحفاظ على الاستقرار المعيشي لهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.

يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تقوم بإيداع المعاشات التقاعدية عبر نظام (تحويل صرف سريع) وذلك لتسهيل وتسريع إجراءات الصرف عبر جميع البنوك المحلية وفروعها المنتشرة في كافة أنحاء المملكة.