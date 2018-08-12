تقسيم المشاعر المقدسة إلى 27 منطقة خدمات بلدية خلال الحج

المواطن - واس

أكد مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي أن الوزارة ووفق أهداف برنامج التحول الوطني المنبثق من رؤية المملكة 2030 خاصة هدف الإرتقاء بجودة الخدمات، مستمرة في تنفيذ خطط وبرامج رفع كفاءة جودة الخدمات لموسم الحج لهذا العام 1439هــ، وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات البلدية لتسهيل مهمة حجاج بيت الله الحرام وتيسير سبل راحتهم خلال فترة تواجدهم بالمملكة لأداء الفريضة.

وأوضح أن الوزارة بمختلف قطاعاتها وأجهزتها تعمل حالياً على تقديم أفضل الخدمات البلدية لتلبية طموح الحجيج في جميع المجالات البلدية (ومنها سلامة وصيانة الطرق ، أعمال الأرصفة والممرات ، والإضاءة والنظافة العامة ، والإصحاح البيئي ومكافحة الآفات والرقابة على الأسواق والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة ، والمنتجات الغذائية) ، بالإضافة إلى تنفيذ خطط تشغيل وصيانة مشروعات الوزارة بالمشاعر المقدسة ، مؤكدة جاهزية جميع هذه القطاعات لتنفيذ الخطة المرسومة لخدمة الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وبيّن الدكتور المحمدي أن خطة الوزارة لهذا العام تشمل أعمال تشغيل وصيانة كافة المرافق البلدية وشبكات الأنفاق والجسور ومواقف حجز السيارات، والحدائق العامة والمسطحات الخضراء في جميع أحياء العاصمة المقدسة.

وأشار معاليه أن الوزارة ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة قامت بتهيئة البلديات الفرعية بمكة المكرمة والبالغ عددها (11) بلدية داخل وخارج المنطقة المركزية وذلك للعمل على مدار 24 ساعة من خلال توزيع العمل على ورديات لمراقبة الأسواق التجارية والباعة الجائلين ومراقبة المواد الغذائية ، كما أعدت خطة تفصيلية لأعمال تشغيل المسالخ الحكومية والأهلية على مدار 18 ساعة يومياً ، إضافة إلى تشديد الرقابة البيطرية على المذبوحات وتشغيل وصيانة شبكات الإنارة وصيانة الأنفاق والطرق والمرافق ، إلى جانب تشديد الرقابة على مطابخ الإعاشة المركزية لإعداد وجبات للحجاج والمعتمرين.

وبين الدكتور المحمدي أنه جرى تقسيم مناطق المشاعر المقدسة إلى (27) منطقة خدمات بلدية ويكلف في كل منطقة جهاز إشراف ميداني لمتابعة الخدمات وفق المهام المحددة لأمانة العاصمة المقدسة بكامل الصلاحيات اللازمة لتطبيق الأنظمة والتعليمات والتنسيق المباشر مع الإدارات ذات العلاقة لتنفيذ هذه المهام على غرار ما يتم في البلديات الفرعية.

ودعا مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات تضر بالصحة العامة يتم رصدها في المحال التجارية من خلال عمليات أمانتي العاصمة المقدسة والمدينة المنورة على الرقم (940).