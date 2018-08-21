تكامل الخدمات بالحرم المكي استعدادًا لصلاة العيد وطواف الإفاضة

المواطن - مكة المكرمة

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كافة جهودها وطاقاتها لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد، وضيوف الرحمن القادمين إلى المسجد الحرام بعد الإفاضة من مشعر منى.

ومن المتوقع أن يشهد الحرم المكي تدفق أعداد كثيفة من الحجاج، بحسب وكالة “واس”.

وهيأت الرئاسة كل الجهود في احتواء هذا التوافد الكثيف من خلال فتح الأبواب ورفع الطاقات الاستيعابية للمطاف، بعد توجيه الرئيس العام بإخلاء صحن المطاف للطائفين فقط، ومن ثم الاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة والتشغيل والآليات والتأكد من عمل مكبرات الصوت ومراوح التهوية والمكيفات، ومضاعفة القوى العاملة للقيام بجميع الأعمال على الوجه الأكمل.

كما هيأت الرئاسة العامة لشئون الحرمين الساحات والمصليات والبوابات والممرات لسهولة دخول ضيوف الرحمن وخروجهم، والإشراف على أعمال المراقبة على الأبواب وتأمين عربات لذوي الاحتياجات الخاصة وكراسي لكبار السن وتجهيز برادات مياه زمزم وعبواتها وحافظاتها لتكون في متناول ضيوف الرحمن.

وتم توفير المصاحف بلغات متعددة لقراءة القرآن، وتوزيع أجهزة الترجمة الفورية لخطبة العيد الخاصة بمشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة الخطب بالمسجد الحرام.

كما أنه بإمكان قاصدي بيت الله العتيق الاستفادة من الشاشات الإلكترونية المنتشرة حول المسجد الحرام وفي ساحاته ومداخله وما تبثه من عبارات توجيهية وإرشادية ومواعظ.​