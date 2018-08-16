تكريم رجل أمن منح حذاءه لحاجة مسنة قرب الحرم المكي

المواطن - مكة المكرمة

كرم مساعد مدير الأمن العام لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي الجندي أول جمعان الصبياني من منسوبي القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام والذي ظهر في مقطع إنساني وهو يمنح حذاءه لامرأة كبيرة في السن في أحد الشوارع القريبة من المسجد الحرام.

وأشاد الأحمدي بعمل رجل الأمن الإنساني وشكره على ذلك.

من جهته عبَّر الصبياني عن سعادته بهذا التكريم موضحاً أن خدمة ضيوف الرحمن واجب ديني وإنساني وفق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- واعداً بأن يكون هذا التكريم حافزاً له لتقديم المزيد من الجهد لخدمة قاصدي المسجد الحرام.