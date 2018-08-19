تميم يعرض طائرته الفاخرة للبيع بعد تعهده لأردوغان بـ15 مليار دولار

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

كشفت مجلة ذا درايف الأميركية عن مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بعرض أمير قطر تميم بن حمد إحدى طائراته الخاصة والمُجهزة بإمكانيات رفيعة المستوى للبيع.

الكاتب الأميركي تيلر روجواي أكد خلال مقاله الصادر في مجلة ذا درايف، أن الطائرة الخاصة بأمير قطر من طراز بوينغ بيزنس جيت 747-8i المجهزة بالكامل تعرض في الوقت الحالي للبيع.

مقال روجواي كان تأكيدًا لتقرير تم نشره في المجلة الأميركية عام 2015 بشأن الطائرة، والتي أجرت لها شركة بوينغ الصيانة اللازمة خلال هذا التاريخ، إلا أنها ظلت ساكنة دون عملية تشغيل واحدة منذ ما يزيد على 3 أعوام.

الطائرة التي تعرض للبيع تتسع 76 راكبا، وطاقم مكون من 18 شخصا ما بين مضيف وفنيين وطيارين، وهي تتمتع بقدرات فنية على أعلى مستوى، كما تحتوي على مطاعم وحمامات ومستشفى خاص وغيرها من غرف النوم والمعيشة.

وبشأن السبب وراء عملية البيع، قالت ذا درايف إنه لا يوجد أمر يفسر إقدام قطر على عرض تلك الطائرة الفاخرة التي لم تحلق في الهواء سوى لـ400 ساعة فقط، وهو رقم هزيل قياسًا بقدراتها الفنية.

واستبعدت المجلة الأميركية أن يكون السبب وراء رغبة قطر في التخلص من الطائرة الخاصة بأميرها يرجع إلى عوامل مادية أو ما شابه ذلك، حتى وإن كانت الدوحة تمر بمرحلة صعبة على المستوى الاقتصادي.

يشار إلى أن أمير قطر كان قد تعهد خلال لقاء عقده الأربعاء الماضي مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستستثمر في تركيا 15 مليار دولار بعد انهيار الليرة التركية والأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها أنقرة.



