تناول العشاء الأخير معهما .. مراهق يقتل أخته وزوجها

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ألقت الشرطة الأمريكية القبض على مراهق يشتبه بتورطه في قتل أخته وزوجها الذي يعمل مفتشًا للشرطة في ولاية جورجيا.

وعثر على جثة المرأة داخل منزلها، أما جثة زوجها ففي حديقة منزل الجيران، حيث توقع المحققون أن سبب وجود جثة الرجل بالقرب من منزل الجيران، هو سعي الضحية لطلب المساعدة من جيرانه، لكن الجاني أجهز عليه على بعد 5 خطوات من الباب.

وألقي القبض على المراهق بعد مطاردة ساخنة، ووجهت إليه تهمة القتل المزدوجة. ولا تزال الشرطة تحقق في دوافع الجريمة الدموية الغامضة التي راح ضحيتها أفراد عائلة القاتل المراهق.