تناول هذه الأطعمة لتحافظ على شباب الدماغ

المواطن - متابعة

الخرف وألزهايمر أكثر المشاكل خطراً على الدماغ في الشيخوخة، لكن الأمر لا يقتصر على ذلك فقط، فالعادات غير الصحية ومنها التغذية يمكن أن تضعف أداء الذهن، وتبطئ التفكير وأنشطة الذاكرة. بينما تعتبر التغذية السليمة مفتاح إبطاء الشيخوخة. إليك مجموعة من الأطعمة بينت أدلة علمية أنها تحافظ على شباب الدماغ:

الكاكاو: الفلافونول مادة مضادة للأكسدة تساعد على تحييد الجذور الحرة وبالتالي الحفاظ على سلامة خلايا الدماغ من التلف. للحصول على الفلافونول تناول الشوكولا والكاكاو.

أحماض أوميغا3: من المعروف عن أحماض أوميغا3 أهميتها للقلب، لكنها تحمي أيضاً الدماغ من آثار الشيخوخة، وتحسن الذاكرة المكانية. للحصول على هذه الأحماض تناول السلمون والتونة والمكاريل، وبذور الكتان، وبذور الشيا، وزيت الزيتون.

الملفوف (الكرنب): تشكل مادة الفسفاتيديل الكيميائية جزءاً من غشاء الخلية ووظائفها خاصة في الدماغ. تحسن هذه المادة الوظائف المعرفية عند التقدم في العمر. للحصول على مادة الفسفاتيديل تناول الملفوف (الكرنب) وفول الصويا.

البيض: يحتوي البيض على منبه نفسي يسمّى الكولين يستخدم لعلاج الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر كالخرف وألزهايمر، ويحسن الوظائف المعرفية.

المغنيسيوم: يرتبط هذا المعدن بصحة العظام، ويستخدم لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط. للحصول على المغنيسيوم تناول الأفوكادو وفول الصويا والموز والشوكولا الداكنة.

أطعمة أخرى: هناك مجموعة من الأطعمة تحسن وظائف الدماغ وتحمي من الإصابة بالخرف مثل التوت والجوز لاحتوائهما على مضادات الأكسدة، وفيتامين “إي” الذي يوجد أيضاً في المكسرات والفول السوداني.